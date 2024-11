Zuzug von Muslimen einschränken? Mehrheit der Österreicher dafür

Abgefragt wurde auch die Angst vor einem möglichen islamistischen Terroranschlag in Österreich. Da halten sich jene, die Sorge haben (48 Prozent), mit jenen, die keine Sorge haben (47 Prozent), die Waage.

In der EU leben derzeit übrigens die meisten Muslime in Deutschland (5,5 Millionen) und in Frankreich (5,4 Millionen). In Österreich zählt die Statistik Austria aktuell rund 700.000 Muslime (8,3 Prozent der heimischen Bevölkerung).mag