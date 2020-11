Politik mit der Angst: Wie Rechtsextreme Corona nutzen

Die erste Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien fand am letzten Aprilwochenende statt. Damals war es ein bunt gemischter Haufen an Teilnehmern, die Plakate mit Parolen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in die Luft hielten: Punks standen neben Hippies, Rechten, Staatsverweigerern und vor allem vielen verunsicherten Bürgern.

Spätestens da müssen äußerst rechte Kreise bemerkt haben, dass man mit diesem Thema sehr gut politisch Unentschlossene auf die eigene Seite ziehen kann.

Schon damals war der Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner, bei dem Protest dabei. Für Politikwissenschafterin Natascha Strobl, Autorin eines Buchs über die neuen Rechten in Europa, ein vorhersehbarer Auftritt: „Krisensituationen sind immer das beste Umfeld für Rechtsextreme, weil sie in die Unsicherheiten ihre eigenen Deutungen einbauen können.“

Bei der nächsten Demo eine Woche später hatte Sellner dann schon Unterstützer dabei, die Flyer verteilten. Es würde ihn freuen, käme es zu einer lagerübergreifenden Solidarisierung von Patrioten mit Österreichern aus dem ganzen Land, kommentierte Sellner damals die Demo. Auf seinen Online-Kanälen wie YouTube und Twitter thematisierte Sellner, der oft auch als Kopf der neuen Rechten in Europa bezeichnet wird, Verschwörungstheorien rund um Covid-19.