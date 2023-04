Pleiten, Pech und Pannen: Das sagen die Zugfahrer über die Bahn

Die Frage des Tages an die KURIER-Online-Leser war am Donnerstag praktisch aufgelegt. „Sind Sie zufrieden mit dem Zugangebot?“, wollten wir an jenem Tag wissen, an dem im Osten Österreichs der Zugverkehr zusammengebrochen war.

Angesichts der Umstände fiel das Ergebnis sogar ziemlich positiv aus: 50 Prozent antworteten mit Nein, genauso viele mit Ja. Und so sehr Störungen im Getriebe des heimischen Bahnverkehrs – Unpünktlichkeit, überfüllte Züge oder im schlimmsten Fall der totale Stillstand – die Menschen auf die Palme bringen:

Bahnreisende sind laut einer Fahrgastbefragung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) im Jahr 2022 durchaus zufrieden mit ihrem Transportmittel.

9.300 Fahrgäste – nicht nur bei den ÖBB, sondern etwa auch bei Lokalbahnen – wurden befragt. Nur 9 Prozent waren mit der Pünktlichkeit unzufrieden bzw. gar nicht zufrieden. 76 Prozent der Befragten sahen in diesem Bereich zudem eine Verbesserung innerhalb der vergangenen zwölf Monate.