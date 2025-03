Buntes Leben im bedrohten Tal: Warum Naturschützer gegen einen Stausee kämpfen

Nicht weniger umstritten ist aber die geplante Flutung des Platzertals . Dieser neue Stausee soll dann mit dem Gepatschspeicher im Kaunertal zu einem neuen Pumpspeicherkraftwerk verbunden werden. Ob es dazu kommt, wird am Ende des nun wieder anlaufenden Verfahrens feststehen.

Der erste Blick trügt Wer das Platzertal nicht kennt und die Debatte nur aus der Ferne mitverfolgt, mag vielleicht nicht nachvollziehen können, warum unter anderem WWF, Alpenverein, Global 2000 und viele Wissenschafter erbittert gegen seine Zerstörung ankämpfen. „Obwohl das Tal auf den ersten Eindruck so trist und karg wirkt, hat es so eine Fülle an Leben“, sagt Sebastian Frölich.

© WWF/Sebastian Frölich Das Platzertal im Herbst. Im Vordegrund die Platzeralm

Der Naturfotograf kannte das Platzertal nicht, als er 2022 erstmals im Auftrag des WWF für Aufnahmen in diese abgelegene Region Tirols geschickt wurde. Seither ist er mehrmals auf eigene Faust zurückgekehrt und hat in Summe ein Monat dort verbracht. „Ich habe mich schnell in das Tal verliebt und gemerkt, was das für ein Naturschatz ist“, sagt der 40-Jährige, der mit seinen Aufnahmen einen Bildband gestaltet hat ("Das Platzertal. Ein bedrohter Schatz in Tirol." Oekom Verlag). Erst der Detailblick zeigt, was sich in diesem Hochtal auf über 2.300 Metern für Leben tummelt oder wie es im Lauf der Jahreszeiten imposant seine Farben wechselt.

Welttag der Gletscher Am heutigen Welttag der Gletscher steht auch dieses Tal symbolisch für die einstige Macht der Eispanzer in den Alpen und ihr nun in Zeiten des Klimawandels rasantes Verschwinden. Eiszeitliche Gletscher haben diese Landschaft in den Ötztaler Alpen geformt.

Der hier ab dem 14. Jahrhundert betriebene Bergbau musste 1610 wegen des Vorrückens des Bergler Ferners eingestellt werden und fast 250 Jahre ruhen. Heute sind von den Eisflächen am Talschluss, 1969 noch 29 Hektar groß, nur noch kümmerliche Reste geblieben. Noch fließt milchiges Gletscherschmelzwasser ins Tal und verbindet sich hier mit dem Wasser, das aus den Bergen quillt, zum Platzerbach, der mäandernd seinen Lauf nimmt.

© WWF/Sebastian Frölich Milchiges Gletscherwasser (links) und klares Quellwasser verbinden sich zum Platzerbach

Am Talboden hat sich über die Jahrhunderte ein rund 21 Hektar großes, nahezu unberührtes Moor – eines der größten in Österreichs Hochgebirge – gebildet. In und um seine Tümpel hat sich ein Lebensraum mit einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt etabliert. Nur schwer zu erreichen Es ist auch seiner Abgeschiedenheit geschuldet, dass das Platzertal nahezu unangetastet geblieben ist. „Es hat nicht jeder die Möglichkeit, da hochzugehen. Das ist ein ziemlicher Anmarsch“, sagt Frölich, der immer wieder seine schwere Fotoausrüstung anschleppen musste, um Flora und Fauna zu dokumentieren.

© WWF/Sebastian Frölich Frosch im bedrohten Platzertal © Sebastian Frölich Falter im Platzertal © Sebastian Froelich Murmeltier im Schnee © Sebastian Froelich Junger Fuchs im Platzertal

Sollte diese Landschaft unter Staufluten verschwinden, „wäre das das Schlimmste, das passieren könnte“, sagt der Deutsche. „Nicht nur der geflutete Bereich wäre betroffen. Es müssen Straßen gebaut werden, schwere Maschinen arbeiten. Es gibt nicht viel im Tal, das nicht betroffen wäre“, meint er. Ausgleichsmaßnahmen der Tiwag könnten das nicht ersetzen, glaubt der Deutsche. „Es gibt einen Grund, warum sich Moore an genau diesen Stellen ansiedeln.“ Nur noch zehn Prozent der ursprünglichen Moorflächen Österreichs sind noch erhalten, nur ein Prozent noch in gutem Zustand.

Die Tiwag sieht in dem Projekt eine Möglichkeit, saubere Energie zu gewinnen. Pumpspeicher gelten zudem als große Batterien, in denen etwa Solarenergie gespeichert werden kann. „Wir brauchen saubere Energie. Aber ein Kraftwerk im Platzertal ist keine saubere Energie“, ist Frölich überzeugt.

© Sebastian Frölich/WWF/Sebastian Frölich Moortümpel bedecken den Talboden