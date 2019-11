Platter zu Gletscherehe: „Höhere Regionen für Tourismus interessant“

Die einzige Partei im Tiroler Landtag, die sich politisch klar gegen das Vorhaben stellt, ist aber die Liste Fritz. Die brachte die Diskussion am Mittwoch mit einer Anfrage an den Landeshauptmann ins Landesparlament. „Welches Signal sendet Tirol in Zeiten der Klimakrise mit der Mega-Neuerschließung am Pitztaler und Ötztaler Gletscher?“, wollte Abgeordneter Markus Sint vom Tourismusreferenten wissen.