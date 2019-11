Gletscherehe: Umweltanwälte rechnen mit jahrelangem Verfahren

Alle zwei Jahre legt Tirols Umweltanwaltschaft einen Tätigkeitsbericht ab. Und zieht dabei auch stets Bilanz über den Flächenfraß im Land. „Natur und Landschaft sind eine endliche Ressource. Und wenn der Trend so weitergeht, wird die irgendwann aufgebraucht sein“, mahnte Umweltanwalt Johannes Kostenzer am Dienstag.

In Tirol wurden innerhalb von 10 Jahren 4.000 Hektar an Flächen verbraucht, für deren Nutzung es eine naturschutzrechtliche Bewilligung brauchte. „Das ist pro Tag ein Hektar“, sagt Kostenzer. Tendenz in den vergangenen zwei Jahren steigend.