Sechs Planeten am Wochenende in einer "Parade" zu sehen

Jupiter, Saturn, Merkur, Mars, Uranus und Neptun werden am Morgenhimmel eine besondere Konstellation bilden. Merkur, Mars sowie die Großplaneten Jupiter und Saturn sind mit bloßem Auge zu sehen, aber um die weit entfernten Uranus und Neptun zu beobachten, wird ein Teleskop oder ein gutes Fernglas benötigt.

Zur Orientierung: Am hellsten leuchten Mars und Saturn. Am besten eignet sich allerdings eine App wie Starwalk, Sky Tonight oder Skyview, um das Schauspiel zu orten. Die besten Bedingungen gibt es aus astronomischer Sicht am 2. und 3. Juni am Morgenhimmel über Österreich.

Als erster Planet geht der gelb leuchtende Saturn im Sternbild Wassermann auf und ist bereits in der Nacht sehr gut zu sehen. Dann erscheint der Neptun im nahen Sternbild Fische, gefolgt vom leicht rötlich leuchtenden Mars. In der Morgendämmerung gehen Uranus, Jupiter und Merkur am östlichen Horizont auf. Die drei befinden sich im Sternbild Stier. Wenn Merkur als letzter Planet aufgeht, folgt wenig später auch die Sonne gegen fünf Uhr. Kurz davor wäre jedenfalls der optimale Beobachtungszeitpunkt, wenn das Wetter passt.