Plan für Fernzünder auf Prediger-PC

O. ist eine schillernde Figur in der Salafisten-Szene. Ideologisch geschult in Saudi Arabien, als Prediger im www im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Graz schätzt ihn gar als "Hauptideologen für den globalen jihadistischen Islamismus" ein. Als Prediger, so wirft ihm der Staatsanwalt vor, soll er junge Muslime an die Terror-Milizen "Jabath Al-Nusra" und " Islamischer Staat" (IS) vermittelt haben. O. will davon nichts wissen. "Ich habe nie für die IS oder eine andere islamistische Organisation geworben", erklärte er zuletzt. Er habe Angst gehabt, dass ihn jemand in dieses Licht rücken würde. "Eine direkte Aufforderung" für den Heiligen Krieg habe es nie gegeben, erklärt sein Anwalt. "In keinem Video."

Der Prediger räumte aber ein, nachträglich von den Ausreisen erfahren zu haben. "Ich habe aber die Leute mehrmals öffentlich aufgefordert, nicht nach Syrien zu gehen." Später hätten sich die Ausgereisten telefonisch gemeldet.