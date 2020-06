Der "untaugliche" Gotteskrieger

Die Kulisse im Kremser Landesgericht wirkte bedrohlich: Fünf maskierte Bewacher mit Schutzwesten führten den Angeklagten Magomed Z. vor, fünf Beamte in Zivilkleidung saßen in der erste Reihe fußfrei im Schwurgerichtssaal. Wer in das Gebäude wollte, musste sich ausweisen und wurde streng kontrolliert. Das Bild von der ängstlichen Justiz machte das Telefonat des Gerichtssprechers perfekt, der per Handy der fotoscheuen Richterin und der Staatsanwältin Bescheid gab, dass die Fotografen weg sind. "Alles erledigt", sagte er.

Eine furchteinflößende Gestalt ist Magomed Z. nicht – oder nicht mehr. Der Rauschebart ist ab, statt Kampfanzug trägt er Jeans und eine rote Weste. Der 30-jährige Tschetschene soll ein Gotteskrieger sein. Mitgliedschaft in einer Terror-Organisation, konkret beim Enthauptungsregime " Islamischer Staat" in Syrien, wirft ihm die Staatsanwältin vor. Bis zu zehn Jahre Haft sieht der Gesetzgeber dafür vor. Nebenbei waren laut Anklage Kinderporno-Fotos auf seinem Handy.

Die Staatsanwältin konnte sich nicht verkneifen, einen Bogen zu den jüngsten Geschehnissen zu spannen. "Wir haben Paris noch deutlich vor Augen." Sie zeichnete Z.’s Weg von Tschetschenien nach Syrien nach, wo er mutmaßlich von Ende Juli bis Anfang Dezember 2013 eine Waffenausbildung erhalten und gekämpft haben soll; und dann die zweite Etappe in die Asylunterkunft nach Heidenreichstein (NÖ), wo ihn Ermittler festnahmen.