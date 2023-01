Pkw stürzte 30 Meter ab: Insassen wurden nur leicht verletzt

Im Raum Kitzbühel haben sich Donnerstagabend bei winterlichen Verhältnissen zwei Verkehrsunfälle ereignet, die glimpflich ausgegangen sind.

In Aurach ist ein Pkw mit drei Insassen rund 30 Meter in steiles, abschüssiges Gelände abgestürzt. Laut Polizei fuhr ein 35-jähriger Deutscher mit seinem Auto bergwärts, als er wegen der schneebedeckten Fahrbahn in einer Kurve ins Rutschen kam und über den Fahrbahnrand hinaus geriet. Der 35-Jährige und seine Beifahrer im Alter von 36 und 22 Jahren konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nur die 22-Jährige wurde leicht verletzt und ins Spital gebracht.

In Going am Wilden Kaiser wiederum wurde gegen 19.30 Uhr ein 33-jähriger Rumäne mit seiner Frau und ihren Kindern im Alter von sechs und zwei Jahren in einen Verkehrsunfall mit einem Lkw verwickelt. Ein 42-jähriger Lkw-Lenker fuhr ihnen auf der B178 entgegen und kam auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Lkw geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Pkw der Familie, wobei die linke Hintertüre des Autos fast gänzlich herausgerissen wurde. Das Auto wurde in eine Wiese geschleudert. Alle vier Insassen wurden jedoch nur leicht verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, der Lkw-Lenker blieb unverletzt.