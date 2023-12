PV-Boom: Tirol will mit Förderung für Speicher Stromnetze entlasten

Der Strompreisschock im Vorjahr war ein großer Motivator für Private wie Unternehmen, sich eigene Solarkraftwerke aufs Dach zu schnallen und so selbst Energie zu erzeugen. Österreichweit betrug der Ausbau an Spitzenleistung durch Photovoltaik 2022 erstmals über ein Gigawatt. Auch heuer setzte sich der Boom fort.

Der hat, so essenziell er auch für die angepeilte Energiewende ist, aber eine Kehrseite. Im Herbst warnten die Energiereferenten der Bundesländer bei einem Treffen mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Tiroler Zillertal davor, dass die Stromnetze aufgrund des rasanten Ausbaus von – in der Erzeugung stark schwankender – erneuerbarer Energie aus Sonne und Wind an ihre Belastungsgrenzen kommen.

Schwaches Stromnetz kostete alleine im Juli 20 Millionen Euro

In Tirol legt die Landesregierung nun eine neue Förderschiene auf, die für Entlastung der Stromnetze sorgen soll. Aus einem mit zwei Millionen Euro dotierten Topf werden intelligente Speichersysteme als Ergänzung zu PV-Anlagen subventioniert.