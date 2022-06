Pflegeheime am Limit: „Ein Hilferuf an das Land“

Vertreter von gemeinnützigen, kirchlichen und privaten Pflegeheimen sitzen am Montag an einem Tisch und rufen um Hilfe, wie sie sich ausdrücken: „Das ist ein Hilferuf an das Land Steiermark, nicht an den Bund“, merkt Franz Ferner, Geschäftsführer der Volkshilfe, an. „Hier ist die Landesregierung zuständig. Man kann sich nicht auf den Bund herausreden.“ Es geht um Geld und mehr Mitarbeiter auf der einen Seite, aber auch um Gleichstellung unterschiedlicher Ausbildungen des Pflegepersonals.

Rund 220 Heime gibt es in der Steiermark, in denen an die 12.500 Bewohner betreut werden. Doch die Pandemie ist – allen Lockerungen zum Trotz – gerade in dem sensiblen Bereich gegenwärtig. „Das ist nach wie vor eine enorme Belastung“, betont Ferner. „Wir arbeiten noch immer unter Corona-Rahmenbedingungen.“