Pflegeeltern für Igel gesucht: Zahlreiche Abgaben bei Tierschutzvereinen

Der Herbst bringt jedes Jahr zahlreiche Veränderungen mit sich. Die Bäume verfärben sich bunt, die Temperaturen werden kühler und die Tage kürzer. Zu dieser Jahreszeit werden Igel besonders aktiv, weil sie sich auf ihren Winterschlaf vorbereiten. Genügend Futter muss für die langen Monate zur Verfügung stehen.

Als nachtaktive Tiere durchforsten sie Felder, Wälder und Gärten vor allem bei Dunkelheit. Straßen mit viel Verkehr werden hier schnell zur Todesfalle, sagt Johanna Stadler, Chefin des Vereins "Pfotenhilfe" in Lochen am See (Bezirk Braunau) in Oberösterreich.