Brachte Perserteppiche nach Wien: Abbas Rahimi gestorben

Gründer Abbas Rahimi ist nun im Alter von 94 Jahren gestorben , wie Sohn Ali Rahimi im Namen der gesamten Familie via Aussendung am Samstag mitteilt.

Teppiche haben in der Familie Rahimi eine lange Tradition. Im Jahr 1894 eröffnet Kassem Rahimi in Teheran einen Handel für Waren aller Art. Er bietet auch Teppiche an. Sohn Abbas erbt die Geschäftstüchtigkeit seines Vaters und macht sich nach seinem Studium auf den Weg nach Österreich. Die Nachfrage nach Orientteppichen ist zu der Zeit hoch. Als Stammsitz wählt er das Palais Szechenyi in der Wiener Innenstadt.

1995 setzt sich Abbas Rahimi zur Ruhe, die Geschäfte führen seine beiden Söhne Ali und Reza Rahimi unter dem Namen Rahimi & Rahimi fort. Mittlerweile arbeiten rund 100 Personen im In- und Ausland für das Unternehmen.

Abbas Rahimi wird 1930 in Teheran geboren, studiert Geschichte, Wirtschaft und Geografie und arbeitet mitunter als Lehrer, bis es ihn nach Wien treibt.