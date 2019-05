Teppichguru Ali Rahimi zieht seine Fäden

Auch das Teppichmeisterstück von Hermann Nitsch kam für die Katastrophenrettung „Hilfe im eigenen Land“ unter den Hammer. Einer der Abnehmer hieß Kurt Mann. Vor vier Jahren machte sich Rahimi stark für die Bill Clinton-Foundation, die sich unter anderem um die Bekämpfung von Aids kümmert. Die Connection entstand über den Life Ball und Gery Keszler. „Liebe und Frieden“ hieß die Botschaft, in 30 Sprachen eingewebt. Das Statement „Barmherzigkeit“ fand sich in gleicher Weise auf einem Teppich für den Papst. Rahimi erhielt eine Audienz und überreichte das Prunkstück medienwirksam Franziskus in Rom. Der bedankte sich mit der Überreichung des päpstlichen Ordens. „Damit käme ich theoretisch ohne Sicherheitskontrollen mitten in den Vatikan“, erklärt Rahimi lachend. Beide Schriftteppiche gestaltete Jan Kath. Wer ist Jan Kath? Der momentan angesagteste Teppichdesigner der Welt. Er interpretiert das Produkt Teppich neu, verwandelt klassische Motive aus dem Orient in moderne Vintagemuster und lässt dabei Fairtrade ebenso wenig außer Acht wie hochwertige Materialien aus Wolle und Seide. Damit experimentiert Kath; mittels einer speziellen Flammtechnik entstehen auf der Teppichoberfläche 3D-Effekte, weil Wolle schneller verbrennt als Seide. Rahimi lernte Kath vor 15 Jahren kennen und hat ihn exklusiv für Österreich unter Vertrag.