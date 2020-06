Pensionist in eigenem Haus überfallen und gefesselt

Nach einem Raubüberfall auf einen Pensionisten in Bodensdorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, gibt es die für Kärntner Polizei einen Großeinsatz: In mehreren Bezirken wird nach den Tätern gefahndet, die den 76-Jährigen Donnerstagfrüh in seinem Haus überfallen haben.

Mit Waffe bedroht

Der 76-Jährige dürfte von zwei Männern überrascht worden sein: Er wurde mit einer Schusswaffe bedroht, in den Keller seines Einfamilienhauses gezerrt und dort gefesselt. Der Mann konnte sich jedoch selbst befreien und Hilfe holen.