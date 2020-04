Home Invasion in Währing: Täter kamen über Baugerüst durchs Fenster

In der Nacht auf Dienstag sollen zwei bislang unbekannte Männer über ein Baugerüst in die Wohnung eines Paares in Wien-Währing eingedrungen sein. Laut den Opfern schlugen die Täter die Fenster ein.

Anschließend fesselten sie ihre Opfer im Alter von 61 und 56 Jahren, nahmen Schmuck und Bargeld an sich und flüchteten wieder durch das eingeschlagene Fenster. Auf Grund des Lärms wurden andere Bewohner des Mehrparteienhauses auf den Vorfall aufmerksam, sie klopften an die Tür - die Unbekannten flüchteten.

Opfer konnten sich befreien

Die Opfer konnten sich, nachdem die mutmaßlichen Täter die Flucht ergriffen hatten, rasch von ihren Fesseln befreien und verständigten den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos. Die beiden Opfer blieben unverletzt. Das Landeskriminalamt ermittelt auf Hochtouren. Weiter Details konnte die Polizei noch nicht verraten, da die Täter von den Informationen profitieren könnten.