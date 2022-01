Pech gehabt: Wenn die Impfung für die Bürokratie nicht zählt

Zur Vorgeschichte: ich war bereit für die Impfung, alleine das Schicksal wollte es so, dass mich zuvor Ende April Corona erwischt hat. In meinem Fall zum Glück keine große Sache, ich war nach kurzer Zeit wieder fit. Nach einigem Hin und Her mit dem Wiener Magistrat hatte ich dann schlussendlich doch meinen Genesen-Bescheid in den Händen, gültig bis Ende Oktober.

Diese Frist wollte ich nicht bis zu guter Letzt ausreizen und so ließ ich mich Anfang Oktober impfen. Auf Anraten meines Hausarztes mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, der für Genesene aus seiner Sicht ideal wäre. Ein Stich und die Sache wäre erledigt. Denkste.