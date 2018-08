Passivrauchen für Gastro-Lehrlinge polarisiert

Ähnlich argumentiert „Bärenwirt“ und Lehrlingsausbilder Erich Mayrhofer aus Petzenkirchen (NÖ). „Die Beschäftigung von Unter-18-Jährigen in Raucherräumen in der Gastronomie auf eine Stunde pro Tag zu beschränken, geht völlig an der Realität vorbei. Zudem frage ich mich, wie das kontrolliert werden soll“, gibt er sowohl Pulker, als auch Sima recht. Vom Gesetzgeber wünscht er sich „klare Entscheidungen“, „halbherzige Zwischenlösungen“ würden den Wirten bloß Geld kosten. Er habe sich nun jedenfalls entschieden, sein Wirtshaus ab September rauchfrei zu machen – und hofft, dass andere Wirte in der Region nachziehen.

Und was meinen Lehrlinge? „Grundsätzlich arbeite ich gerne, wo nicht geraucht wird – aber man muss es nehmen, wie es kommt“, sagt etwa Mayrhofers 15-jähriger Mitarbeiter Fabian. „Das Rauchen gehört in der Gastronomie einfach dazu“, meinen auch Jaqueline Töltl (19) und Alisa Schwetz (15), die im Hubertushof Fromwald in Bad Fischau (NÖ) arbeiten.