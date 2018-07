Tabakgesetz: Rote Kritik am blauen Dunst

Kritik am Entwurf kommt von Florian Stigler, Gesundheitswissenschafter an der MedUni Graz. „Aus wissenschaftlicher Perspektive ist auch eine Stunde Passivrauchen gesundheitsschädlich, besonders für Jugendliche, deren Lunge sich noch entwickelt“, erklärt der Experte. Er sieht Widersprüche zu anderen Maßnahmen, die junge Leute vor Nikotin schützen sollen: „Im Auto darf nicht geraucht werden, wenn Jugendliche anwesend sind, am Arbeitsplatz aber schon.“

In dieselbe Kerbe schlägt die Stadt Wien, die ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) einklagt. Für Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima ( SPÖ) ist sie gar „ein Kniefall der türkis-blauen Bundesregierung vor den Wünschen von Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer“.

„Allen Ernstes verordnet die für Gesundheit zuständige FPÖ-Ministerin, Beate Hartinger-Klein, Lehrlingen und Praktikanten, also auch Minderjährigen, eine Stunde Arbeitszeit täglich im Raucherbereich von Lokalen“, sagt Sima. „Offensichtlich ist sie der Ansicht, dass eine Stunde gesundheitsschädigender und krebserregender Rauch in den Lungen von Minderjährigen keinen Schaden anrichtet.“

Sima kritisiert zudem, dass es keinerlei Vorgabe zur Protokollierung der geleisteten Arbeitszeit im Raucherbereich gebe. „Wie soll also kontrolliert werden, wenn nicht einmal dokumentiert wird?“

Nur ein gänzliches Rauchverbot in der Gastronomie stelle eine Verbesserung dar, meint man im Wiener Rathaus. Die Bundesregierung hatte im Frühjahr ja das 2015 unter SPÖ und ÖVP beschlossene Vorhaben gekippt. Ursprünglich hätte das generelle Rauchverbot am 1. Mai in Kraft treten sollen. Dafür kündigte Türkis-Blau Verbesserungen im Jugendschutz an – was letztlich Sache der Länder ist.