Paragleiter-Unfälle: Wenn Höhenflüge in den Bäumen enden

Freitagnachmittag im Zillertal: Kurz nach dem Start sind die Flüge zweier Paragleiterpiloten auch schon wieder vorbei.

Um 15.20 Uhr hob ein 42-jähriger Deutscher mit seinem Gleitschirm vom Startplatz „Steinerkogl“ in Mayrhofen ab. Nach nur 150 Metern wurde der Paragleiter vom Wind abgedrängt und blieb in einem Baum hängen. Nur zehn Minuten später blieb ein 30-Jähriger – ebenfalls deutscher Staatsbürger – kurz nach dem Start in Brandberg in einer Höhe von rund 25 Metern in einem Baum hängen.

Bruchpiloten kletterten selbst von den Bäumen

Beide Bruchpiloten blieben unverletzt und konnten selbst von den Bäumen klettern. Den ausgerückten Bergrettern (in beiden Fällen wurde auch ein Notarzthubschrauber alarmiert) blieb nur, die Ausrüstung von den Bäumen herunter zu holen.