„Osterruhe“ endet: Montag Schulstart mit Schichtbetrieb

Freilich bleiben die bisherigen Hygienemaßnahmen an den Standorten bestehen. Eine Verbesserung gibt es bei den Nasenbohrer-Schnelltests: Ab der Mittelstufe kommen sensiblere Tests zum Einsatz, die ein wenig Geschick beim Pipettieren verlangen. Neu ist auch, dass zwischen den Selbsttests nur ein Kalendertag liegen darf. Das bedeutet, dass in der Volksschule und in der Sonderschule die Schüler dreimal pro Woche getestet werden.

In einem gemeinsamen Brief bitten Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) alle Eltern und Schüler, vom Gurgeltest in den Supermärkten noch vor Schulstart Gebrauch zu machen – um die „Sicherheit zu erhöhen“.