Ostern zu Hause: Trotz Traumwetters weniger Anzeigen

Trotz strahlendem Wetter am Osterwochenende hat sich der Großteil der österreichischen Bevölkerung an die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktverbote gehalten. Das legt zumindest eine erste Bilanz des Einsatzstabes im Innenministerium nahe.

Denn im Vergleich zur Vorwoche ging die Anzahl der Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz deutlich zurück. "Am Karsamstag und am Ostersonntag wurden rund 1.500 Menschen angezeigt", sagt Sprecher Detlef Polay. Am Wochenende vor Ostern waren es noch etwa 2.300 Anzeigen gewesen, das ist ein deutlicher Rückgang von rund einem Drittel.