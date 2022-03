Ostermann: "Hohe Infektionszahlen beschäftigen uns noch etwas"

58.583 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Diesen Rekordwert gab es am vergangenen Mittwoch und auch morgen ist wohl wieder ein neuer Rekord zu erwarten. Und geht es nach den Berechnungen des Covid-Prognosekonsortiums, so wird Österreich auch noch einige Zeit mit solch hohen Infektionszahlen leben müssen. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH und Teil des Prognosekonsortiums sagt im Ö1-Morgenjournal dazu: "Wir gehen davon aus, dass wir eine Situation haben werden, bei der die Zahlen weiterhin so hoch bleiben, wie sie jetzt sind."

Gewisse Unsicherheiten gibt es gegen Ende des Zeitraumes, aber Ostermann sagt auch klar: "Die Situation in den Spitälern wird vorerst nicht besser. Auch aufgrund der hohen Zahlen der Vorwoche, die sich erst jetzt in den Spitälern zeigen werden." Hoffnung gibt es, sobald ein vorläufiges Plateau erreicht wurde. "Wenn die Zahlen stabil bleiben, dann wird sich auch die Lage in den Krankenhäusern etwas entspannen", so der Gesundheit-Österreich-Geschäftsführer.