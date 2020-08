Ossiacher See: Zig Millionen für Ortsbelebung in Annenheim

Das Gesamtkonzept wurde 2019 beim Kärntner Tourismustag als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet. Insgesamt handelt es sich um ein Investitionspaket, welches an die 40 Millionen Euro ausmacht. Davon entfallen alleine 30 Millionen auf den Neubau des Hotels und die Schleifung der alten Hotel Ruine. „Wir wollten ein Hotel am See und ich habe mich sofort in diesen Platz verliebt,“ schilderte Bauherr Christian Hofer seine Beweggründe.

„Das ist ein Projekt der Superlative, denn das, was hier auf den Weg gebracht wurde, ist gelebte Zukunft des heimischen Tourismus“, sagte Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).