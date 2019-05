Causa Heinz Schaden: Ortschefs mit einem Fuß im Kriminal

„Es kann jeden treffen.“

Alfred Riedl, Gemeindebund-Präsident, spricht aus, was Bürgermeistern im ganzen Land spätestens seit der Causa Heinz Schaden bewusst geworden ist: Ein Fehler kann einen gewählten politischen Amtsträger um seine Existenz bringen – ein Risiko, das immer weniger bereit sind einzugehen.

Das Angst-Szenario für den langjährigen Salzburger Bürgermeister ist am Dienstag ein Stück näher gerückt: Die Generalprokuratur – quasi der höchste Staatsanwalt der Republik – hat empfohlen, die Schuldsprüche gegen Schaden und sechs weitere Angeklagte, die Berufung eingelegt hatten, zu bestätigen (siehe unten).

Entschieden ist noch nichts, aber der OGH ist dem so genannten Croquis der Generalprokuratur schon oft gefolgt. Schaden hofft weiter auf die Höchstrichter: „Keiner der Betroffenen hat aus der Übertragung der Swaps persönlich profitiert, wir waren alle überzeugt, das Richtige zu tun.“

Was Schaden da sagt, war 2017 vor Gericht unumstritten – und gerade deshalb ist der Fall für seine Amtskollegen so beunruhigend: Wird Schaden schuldig gesprochen, kann der Geschädigte (das Land Salzburg) Regress fordern. Wenn ihn nicht schon die Anwaltskosten in den Ruin stürzen, dann sind es spätestens die Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe.

"Massiv abschreckend"

Wiens Bürgermeister und Städtebund-Chef Michael Ludwig erkennt einen gefährlichen Trend: „Die Verurteilungen gegen Politiker auf Gemeindeebene nehmen stark zu, auch die Haftung ist stark angewachsen.“ Dazu kommt, dass neue Gesetze und die laufende Rechtsauslegung für viele nicht zu überblicken sei.

Dass es da schwierig wird, für dieses Amt – das ohnehin nicht allzu üppig bezahlt ist – noch Anwärter zu finden, liegt auf der Hand. Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger meint gar, der Fall Schaden sei „massiv abschreckend“ – man müsse fürchten, ständig „mit einem Fuß im Kriminal zu stehen“.