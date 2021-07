Orkanböen und Hagel: Unwetterwarnung für den Norden und Osten

Im Verlauf des Nachmittags wird die Front weiter Richtung Osten ziehen, in den Abendstunden sind auch für den Großraum Wien heftige Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel prognostiziert.

Ungewöhnliche Wetterlage

Hintergrund der gewaltigen Front ist ein umfangreiches Tief mit Kern über Nordwesteuropa, an dessen Rand Mitteleuropa liegt. Im Einflussbereich einer für die Jahreszeit starken südwestlichen Höhenströmung gelangen dabei feuchtwarme Luftmassen ins Land und durchziehende Randtiefs sorgen vor allem im Norden für kräftige Schauer und Gewitter. Erst am Wochenende verlagert sich der Gewitterschwerpunkt mit einfließender, kühlerer Luft aus Nordwest in den Süden des Landes.