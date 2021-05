Orangerie Schönbrunn: Jetzt ziehen die Zitrusbäume aus

Das wird heuer – so wie jedes Jahr– ein besonderes Spektakel: Die Ausfahrt der Pflanzen wird so über die Bühne gehen, wie einst in der Monarchie: Die Gärtner schlüpfen in die historischen Gewänder und nutzen dieselben Geräte und Werkzeuge wie einst – inklusive Pferdegespann. Die Zitrusbäume werden dann mithilfe eines Nachbaus des echten Schönbrunner Verpflanzbockes umgetopft. Ein Experte verrät den Besuchern die speziellen Tricks für die Zitruskultur.

Die Orangerie in Schönbrunn wurde bereits 1755 erbaut und gehört mit ihren stattlichen 189 Metern zu den größten in Europa – neben den Glashäusern in Versailles und Potsdam. „Sie ist ein Riesenwerk, das nicht ihresgleichen hat“, lobte sie schon 1805 ein gewisser Joseph Oehler in seiner Abhandlung über Schönbrunn und seine Gärten.

Überwintern

Noch heute wird der größte Teil in Schönbrunn zum Überwintern der Pflanzen verwendet, die traditionell aus dem Mittelmeerraum kommen – etwa die Zitrusbäume, die es im Winter zwar kühl, aber nicht frostig brauchen. Die Orangerien sind übrigens Vorläufer der heutigen Glashäuser. In Europa gab es einst weitaus mehr davon, viele wurden abgerissen oder umgewidmet, wie zum Beispiel das Gartenhotel Altmannsdorf. Ein Teil der Schönbrunner Orangerie ist heute ein Festsaal.

Tipp: Ein besonderes Ereignis ist am heutigen Samstag, 11 bis 16 Uhr, der Auszug der Pflanzen aus der Orangerie der Bundesgärten Schönbrunn (Zugang über Meidlinger Tor oder Haupttor).Eintritt: 4,50 Euro, Kinder (6–18) 3,10 Euro.