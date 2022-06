Opernstar lässt die Alpen in Kitzbühel glühen

„Es ist pure Magie“, schwärmen Fans, die Elīna Garanča bei ihren Open-Air-Konzerten in Göttweig und Kitzbühel schon erlebt haben, voller Begeisterung. Die einmalige Szenerie an beiden Schauplätzen unterstreicht den Klang-Genuss auf höchstem Niveau. Und Garanča betont, dass ihr auch die Alpen am Herzen liegen: „Ich komme aus Lettland, einem sehr flachen Land. Aber ich habe einen Riesenrespekt vor den Bergen“, so der Opernstar bei der Vorstellung von „Kitzbühel Klassik“ kürzlich auf Schloss Hellbrunn in Salzburg, kurz bevor sie nach London weiterflog.

Weil ihr besonders viel daran liegt, junge Talente zu fördern, rief sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, Karel Mark Chichon, den Nachwuchswettbewerb „Zukunftsstimmen“ ins Leben: Rund 60 Nachwuchstalente stellten sich jedes Jahr ihrem kritischen Urteil. Nur österreichische Nachwuchssänger dürfen an der großen Garanča-Kür der Talente teilnehmen. Der Wettbewerb richtet sich an alle Musikhochschulen. Elīna Garanča: „Ich höre grundsätzlich einmal auf das Potenzial der Stimme.“ Sie warnt junge Talente aber auch davor, zu sehr von Ehrgeiz getrieben zu sein. Es sei wichtig, das Potenzial früh genug zu erkennen.