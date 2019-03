Elina Garanča: „Es gab Momente, in denen ich frustriert war“

Somit wird Alexander Grassauer am 3. Juli 2019 an der Seite von Elina Garanča und unter dem Dirigat Karel Mark Chichons bei „Klassik unter Sternen“ in Göttweig singen und am 6. Juli bei „Klassik in den Alpen“ in Kitzbühel. Dazu erhält Alexander Grassauer auch ein attraktives Preisgeld vom Projektpartner Raiffeisen.

80 junge Damen und Herren hatten sich bei „ Zukunftsstimmen“ beworben; 24 kamen ins Finale. Die dreiköpfige Jury, bestehend aus Garanca, Chichon und Künstleragent Erich Seitter, reihte Bariton Raffael Fingerlos auf den zweiten Platz. Platz drei teilen sich die Mezzosopranistin Franziska Elkins und der Bariton Christoph Filler.