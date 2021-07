Garanca in Göttweig: Reiche Klänge über Hoffnung und Zuversicht

"I Want to Be a Primadonna": Geradezu trotzig, mimisch und gestisch bewusst witzig outrierend konnte Elina Garanca ihre komische Ader bei der Arie "Art is Calling for Me" aus "The Enchantress" von Victor Herbert zeigen, über eine Prinzessin, die gerne Opernsängerin wäre. Ein Wunsch, der bei der lettischen Star-Mezzosopranistin, die wieder in drei prächtigen Roben erschien, natürlich im positiven Sinn schon längst in Erfüllung gegangen ist.