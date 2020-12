Opernstar Elīna Garanča: "Mache mir Sorgen um meine Kinder und meinen Vater“

In der Corona-Krise sind besonders die Frauen stark gefordert. Neben Homeoffice-Tätigkeiten müssen oftmals auch noch die Kinder betreut und im Moment sogar unterrichtet werden.

Im Zuge der "look! Women of the Year“-Gala, die heuer online stattfand, wurden diese Frauen vor den Vorhang gebeten. In der Kategorie "Woman for Women“ wurde in diesem Jahr die lettische Mezzosopranistin Elīna Garanča (44) für ihr Engagement für junge Künstler ausgezeichnet.

"Es macht mich glücklich, dass das, was ich tue, Sinn macht und dass meine Arbeit und Aktivitäten andere inspirieren und hoffentlich motivieren. Wir leben in einer sehr schwierigen Zeit, in der die Wahrnehmung von Frauen oft missverstanden wird und ich mir nichts anderes wünsche, als dass diese Weiblichkeit wiederhergestellt und wieder gefeiert wird“, sagt der Opernstar zum KURIER.