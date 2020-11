Operationsbetrieb in Österreich wird weiter reduziert

Derzeit sind in Kärnten für Covid-Patienten 371 stationäre Betten und 40 Intensivbetten vorgesehen. Mit Stand Freitagfrüh müssen 274 Infizierte in Krankenhäusern behandelt werden, das sind um 25 mehr als noch am Tag zuvor. 252 dieser Patienten werden auf Normalstationen, 22 auf Intensivstationen behandelt.

Mit dem geplanten Fünf-Stufen-Plan sollen weitere Kapazitäten für den stationären und intensiven Bereich geschaffen, beziehungsweise geplant werden, erklärte der Landespressedienst. Wie viele Betten dann zur Verfügung stehen werden, soll am Montag bekannt gegeben werden.

Das Koordinationsgremium des Landes Kärnten hat in seiner Sitzung am Freitag auch die Situation in ganz Österreich ins Visier genommen. Diese wurde als "sehr kritisch" eingestuft, man erwartet "erhebliche Maßnahmenverschärfungen durch den Bund". Das Koordinationsgremium werde daher auch am Wochenende zusammentreffen.

106 weitere Corona-Betten in Tirol

Aufgrund der zunehmenden Corona-Patienten in den Spitälern müssen bereits alle Krankenhäuser in Tirol geplante Operationen verschieben. Die Notfallversorgung sei aber weiterhin sichergestellt, hieß es am Freitag aus dem Einsatzstab Gesundheit gegenüber der APA. Wie viele Operationen bereits verschoben werden, könne aber nicht pauschal gesagt werden, hieß es.

Vielmehr schätze jede Krankenanstalt selbst ein, welcher Eingriff verschoben werden kann und welcher nicht. Zudem könne ein planbarer und verschobener Eingriff im Laufe der Zeit auch zu einem dringenden werden, etwa bei zunehmenden Schmerzen. Dann werde der Eingriff natürlich durchgeführt. natürlich durchgeführt.

Burgenland führt planbare OPs durch

Im Burgenland werden trotz Coronakrise teilweise noch planbare, nicht akute Operationen durchgeführt. Insbesondere Tumor-Operationen würden gemacht, auch wenn diese nicht akut seien, betonte ein Sprecher der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) am Freitag auf APA-Anfrage. Die Entscheidung würden letztlich die Ärzte treffen, auch die Intensivkapazitäten würden berücksichtigt. Die derzeitige Belastung für das Personal sei groß.

Konkret gehe es bei der Entscheidung über die Durchführung von Operationen darum, "muss sie jetzt gemacht werden, kann man warten und wie lange?", sagte der KRAGES-Sprecher. Außerdem werde berücksichtigt, ob es erwartbar sei, dass der Patient danach eine intensivmedizinische Behandlung benötige. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt werden geplante, nicht dringliche Operationen derzeit abgesagt oder verschoben. Das betreffe vor allem Chirurgie sowie Orthopädie und Traumatologie, hieß es vonseiten des Spitals.

Mit Blick auf die Kapazitäten betonte der KRAGES-Sprecher: "Es sind nicht die Betten oder Maschinen, es geht um das Personal." Dieses sei derzeit einer hohen physischen und psychischen Belastung ausgesetzt. Die Unsicherheit, wie viele Patienten kommen werden und ob es sich ausgehe oder nicht, mache etwas mit den Ärzten und Pflegekräften. Letztlich gehe es darum: "Wie belastbar sind wie viele Menschen, damit sie uns durch die Krise durchbringen."