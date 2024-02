Operation Luxor: "Was müssen wir noch beweisen?"

Wer an den Verein Rahma Austria spendet, kann diese Spende steuerlich absetzen. Der Verein verfügt über das österreichische Spendengütesiegel. Vier Millionen jährlich gehen auf das Konto des Hilfsvereins ein, dessen Name arabisch ist und "Barmherzigkeit" bedeutet.

Das Vorgehen bezeichnet er als "Überrumpelungstaktik", um "Spender in Furcht und Unruhe zu versetzen". "Da entsteht schon eine Drucksituation, wenn der Staatsschutz an der Tür klopft", sagt Anwalt Leonhard Kregcjk . 700 Spender sollen als Zeugen befragt werden, vermutet der Anwalt - diese Zahl soll ein Ermittler genannt haben.

"Durch die Ermittlungen haben wir viele Spender verloren", beklagt Obmann Hassan. "Wir werden als Kriminelle und Terroristen präsentiert." Auch wenn die Ermittlungen eingestellt wurden, bleibe die Rufschädigung. "Wir wissen nicht, was Österreich von uns will. Was müssen wir noch beweisen? Wir hoffen, dass alles bald eingestellt wird, um unsere Arbeit mit vollem Einsatz wieder aufnehmen zu können."

Die Staatsanwaltschaft hat eine andere Erklärung, warum der Verfassungsschutz nun in Finanzangelegenheiten ermittelt: "Die Beamten sind in die Sache eingearbeitet. Das ist ein Synergie-Effekt."

Dass ausgerechnet Verfassungsschützer die Zeugenbefragungen in einer Finanzermittlung führen, sorgt für Verwunderung . "Es ist naheliegend, dass man durch die neuen Ermittlungen das Terrorverfahren wieder aufnehmen will", sagt Schweitzer.

30.000 bis 35.000 Personen führt der Verein als Spender. Doch seit den Ermittlungen sind fast alle Konten (vier von fünf) von Banken gekündigt worden.

Anwalt Kregcjk berichtet zudem, dass auch ein anderer ehemals Verdächtiger im Fall Luxor nun ein anderes Ermittlungsverfahren am Hals hat. Konkret der österreichische Politikwissenschaftler Farid Hafez, gegen den nun wegen angeblicher Abgaben-Hinterziehung ermittelt wird.

Unterstützung bekommt der Verein von einer Seite, die man nicht unbedingt vermuten würde - dem jüdischen Verein NION (Not in our Name, Anm.). "Rassistisch", nennt man die Ermittlungen.