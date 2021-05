Operation Luxor: Farid Hafez bekommt Unterstützung

Politikwissenschafter Farid Hafez gilt als Schlüsselfigur bei den Ermittlungen gegen die Muslimbruderschaft in Österreich. Er ist zudem der prominenteste Beschuldigte in der Causa. Schon einmal stellten sich heimische Akademiker in einem offenen Brief hinter ihn. Jetzt tun das 350 weitere aus aller Welt.

Die Kollegen, viele stammen aus den USA (Hafez hat neben der Uni Salzburg auch eine Anstellung an der Georgetown University, Anm.), kritisieren in ihrer Unterstützungserklärung die Operation Luxor. Man habe nach dem Terroranschlag die Atmosphäre der Angst genutzt, um die „größte Razzia in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg“ zu legitimieren, schreiben sie. Die Razzien seien ein Zeichen für die Verschärfung der „staatlichen Islamophobie“ in Österreich. Die Ermittlungen würden zur Einschüchterung dienen.

„Viele Akademiker sind an mich herangetreten und wollten mich unterstützen“, sagt Hafez. „Das tut gut. Die Anschuldigungen sind erstunken und erlogen.“

Konkret wird Hafez Terrorfinanzierung, Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und Geldwäsche vorgeworfen. Grundlage für den Verdacht sind Telefonüberwachungen.