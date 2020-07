OÖ: Corona-Infizierte in Lokalen und bei Event im Bezirk Perg

In zwei Lokalen und bei einer Veranstaltung im Bezirk Perg haben sich Mitte Juli positiv auf COVID-19 getestete Personen aufgehalten. Darüber informierte das Land Oberösterreich am Sonntag. Gästen, die bisher nicht von der Gesundheitsbehörde kontaktiert wurden und sich in diesem Zeitraum ebenfalls dort aufgehalten haben, werde präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Konkret geht es um das Gasthaus „Der Dorfwirt“ in Rechberg und den Sonntag vom 19.07.2020 in der Zeit von ca. 12.00 - 14.00 Uhr (im Raum in der Nähe des Salatbuffets); das Bistro „MAMAS“ in Perg, am Donnerstag, dem 16.07.2020, am Freitag, dem 17.07.2020 (jeweils ab ca. 17.00 Uhr) und am Montag, dem 20.07.2020.

Besuch eines Events im Technologiepark

Auch bei der Eröffnung der Genussflotte im Technologiepark in Perg, am Donnerstag, dem 16.07.2020 in der Zeit zwischen ca. 14:30 und 15:15 Uhr, hat sich eine mit dem Coronavirus infizierte Person aufgehalten.

In Oberösterreich sind zuletzt mehrere Infektiosherde aufgebrochen. Aktuell hält die Behörden gerade ein Cluster am Wolfgangsee in Atem. Hier werden heute weitere Testergebnisse erwartet, nachdem dort bis Samstagabend bereits 44 Infektionen im Bereich des Tourismus festgestellt wrurden.