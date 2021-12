OÖ: Autolenker fuhr in Herde entlaufener Pferde

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist am späten Mittwochabend mit seinem Pkw auf der Böhmerwald Landesstraße in Vorderweißenbach in eine Gruppe entlaufener Pferde, die ihm entgegenkam, gefahren. Zwei Tiere wurden bei dem Zusammenstoß getötet, teilte die Polizei mit. Der Lenker, der nicht mehr ausweichen hatte können, wurde verletzt in das Klinikum Freistadt eingeliefert.

Beim Versuch, die übrigen Pferde wieder einzufangen, wurden den weiteren Angaben zufolge zwei Feuerwehrmänner verletzt. Einer der beiden wurde in das Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert.