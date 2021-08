Pferd scheute und warf Frau ab: Schwer verletzt

Eine 50 Jahre alte Frau ist am Freitag bei einem Ausritt schwer verletzt worden. Laut Polizei war sie auf einer Gemeindestraße in Arnoldstein unterwegs, als Pferd und Reiterin von einem Auto überholt wurden. Das Tier scheute, die Frau wurde abgeworfen. Sie behielt die Zügel dabei in den Händen. Das Pferd begann auszuschlagen und traf die Frau am Kopf. Sie wurde schwer verletzt ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.