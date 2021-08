Steirer drohte aus Spaß mit Amoklauf

Ein 21 Jahre alter Steirer ist am Freitag nach einer via Sprachnachricht in den sozialen Netzwerken verbreiteten Ankündigung eines Amoklaufs festgenommen worden. Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, hatte der Mann die Möglichkeit eines Amoklaufs verherrlicht. In seiner Grazer Wohnung wurde er nicht angetroffen, nach einer Fahndung wurde er in Wildon (Bezirk Leibnitz) bei einer Bekannten festgenommen. Er war geständig, die Sprachnachricht bezeichnete er als „Spaß“.