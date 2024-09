OnlyFans-Model verschafft angeklagtem Hells Angel ein Alibi

Es ist ein Alibi, das man nicht alle Tage hört: Drei Mitglieder der Hells Angels müssen sich im Landesgericht für Strafsachen in Wien unter anderem dafür verantworten, weil sie angeblich Schutzgeld in einem Lokal in Oberösterreich erpressen wollten. Alle drei Angeklagten (31, 38 und 50 Jahre) bestreiten die Vorwürfe.

Die 31-Jährige wird am Freitag als Zeugin befragt. Sie betritt den Gerichtssaal in Leopardenjacke samt passendem Kopftuch .

Die Frau hatte die Übernachtung im Thermenhotel gebucht. Auffällig: Kein einziges Thermenangebot wurde in Anspruch genommen. "Wir haben am Zimmer gechillt", sagt sie. Abends sei man dann zu einer Veranstaltung ins Clubhaus der Hells Angels gefahren. "Da ist er die ganze Zeit neben mir gesessen." Als man nachts wieder ins Zimmer zurückkehrte, habe man bis in die Morgenstunden "gequatscht". "Das ist also unmöglich, das kann nicht sein. Das ist Fakt", sagt die Frau, die ihren Lebensunterhalt mit freizügigen Fotos auf der Social-Media-Plattform verdient.

Von dem Abend gibt es auch zwei Bilder. Eines vor der Fahrt zur Party der Hells Angels, eines danach. "Als hätten Sie gerochen, dass sie die noch brauchen können", merkt der vorsitzende Richter an.

Die Freundin hört mit

Die Beziehung ist übrigens vorbei. "Als er in Haft gekommen ist, ist das abgebrochen", sagt die Frau. Im Zuhörerbereich sitzt währenddessen die langjährige Freundin des Angeklagten.

Die Frau widerspricht damit den Aussagen von zwei Zeugen. Diese schilderten, dass der auffällig tätowierte Hauptangeklagte mit Sicherheit im Lokal war, in dem später der Betriebsleiter und der DJ verprügelt worden waren. Geht es nach der Staatsanwältin, sind das die glaubwürdigeren Zeugen. Denn der Hauptangeklagte habe nicht einmal den Namen der Therme nennen können, wusste den Nachnamen seiner Begleiterin nicht.

Bemerkenswerter Dialog

Auch ein Vorfall bei einem Besuch in der Justizanstalt wirft nicht das beste Licht auf den Angeklagten. Dieser habe zu einem Besucher gesagt: "Der X soll (beim Zeugen?) als Besucher vorbeischauen. Der Kampf beginnt."

Tatsächlich berichtete ein wichtiger Zeuge am vergangenen Verhandlungstag davon, dass plötzlich Motorräder mit abgeklebten Nummernschildern an seiner Adresse vorbeifuhren und er von erkennbaren Hells Angels bedroht wurde. "Sag nix, sonst bringen wir dich um." "Er wurde massiv eingeschüchtert, bei jedem Mal hat er seine Aussage dann abgeschwächt", sagt die Anklägerin.