"Ich lasse euch bluten!": Hells Angels in Wien angeklagt

Auf ihre Kutten mit dem Hells-Angels-Logo haben die drei Männer am Mittwoch zwar verzichtet, bei der Einlasskontrolle im Landesgericht für Strafsachen in Wien ist dennoch rasch klar, dass es sich bei dem Trio um die Angeklagten handelt: Die Dichte der Totenkopf-Tätowierungen oder Tattoos im Gesicht ist im Gericht selten so hoch wie an diesem Tag.