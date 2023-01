Online-Trading-Betrug: Vorarlberger verlor 443.000 Euro

Ein 69-jähriger Vorarlberger hat bei einem Online-Trading-Betrug rund 443.000 Euro verloren. Der Mann überwies von September 2022 bis Jänner 2023 Geld, das angeblich in Rohöl, Gold und Währungen am Kapitalmarkt investiert wurde. „Cyber Trading Fraud“ stelle die Kriminalpolizei vor immer größere Herausforderungen, allein in Vorarlberg lag der Schaden solcher Betrügereien 2022 bei rund 4,3 Millionen Euro, die Dunkelziffer dürfte ein Vielfaches darüber liegen, so die Polizei.

Der Mann aus dem Unterland tätigte in der Hoffnung auf immer höhere Gewinne unter Anleitung eines angeblichen Trading-Spezialisten mehrere Geschäftsabschlüsse. Um das Vertrauen beim Opfer zu stärken, seien kleinere vierstellige Beträge als Gewinne ausbezahlt worden. Der Großteil der Gelder des Vorarlbergers gelangten aber über ein undurchsichtiges Geldwäschenetzwerk zu unbekannten Tätern im Ausland.