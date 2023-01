Nach Hundeattacke: 70-Jährige weiterhin in kritischem Zustand

Als er wieder zurück kam, fand er die durch Biss- und Risswunden schwer verletzte, aber noch ansprechbare Pensionistin am Boden liegend vor. Der 26-jährige Enkel aus dem weststeirischen Deutschlandsberg hatte offenbar vorübergehend bei seiner Großmutter in Graz übernachtet und auch seine vier Hunde dabei gehabt.

Die Tiere wurden ihm abgenommen - auch, weil sie offenbar in einem nicht guten Zustand waren. Auch ein Diensthund des Bundesheeres, der sich in der Obhut des Mannes befand, wurde ihm abgenommen. Dieser war allerdings in einem guten körperlichen Zustand. Der 25-Jährige war bisher mit dem Diensthund zur Bewachung eines Munitionslagers in der Steiermark eingesetzt gewesen.