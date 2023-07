Oligarchen-Villa in Kitzbühel: Landeshauptmann im Kreuzfeuer

Oberleitenweg 31a in Kitzbühel. Eine Luxus-Villa, wie es sie zuhauf in der Stadt am Hahnenkamm gibt. In diesem Fall hat jedoch ein internationales Recherchenetzwerk aufgedeckt, dass das Chalet 2013 mit Geldern des russischen Oligarchen und engen Vertrauten von Wladimir Putin Arkadi Rotenberg gekauft wurde - verschleiert über eine zypriotische Briefkastenfirma.

Recherchen des Standard legen zudem nahe, dass eine Tochter des russischen Präsidenten immer wieder in dem Haus geurlaubt haben dürfte. Besonders brisant allerdings: Rotenberg steht schon seit 2014 auf einer Sanktionsliste der EU, sein Vermögen sollte längst eingefroren sein.

Wie war es also möglich, dass der Oligarch vor den Augen der Behörden weiter im Besitz einer Villa im Wert von 10,8 Millionen Euro bleiben konnte. Dazu musste am Mittwoch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) im Landtag aufgrund einer Anfrage der Neos Rede und Antwort stehen.