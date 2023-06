Eine Villa für die Putins in Kitzbühel? Ein Haus wirft Fragen auf

Seit der rechtswidrigen Annexion der Krim 2014 und dem Angriffskrieg auf die Ukraine im Vorjahr ist eine Reihe russische Oligarchen und Regierungsmitglieder auf einer Sanktionsliste der EU. Sämtliches Vermögen, das ihnen zugeordnet wird, wurde eingefroren. Nun behauptet eine Rechercheplattform, dass in Kitzbühel ein Haus steht, das über verschleierte Konstruktionen einem Vertrauten von Wladimir Putin gehört. Arkadij Rotenberg. Nicht nur das: Das Haus soll der Familie Putin zur Verfügung stehen. Immer wieder sei seine Tochter und auch er selbst dort gesehen worden.

In Kitzbühel will man davon nichts wissen, wie der KURIER am Stadtamt erfuhr.

