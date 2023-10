Oktober um 10 Grad wärmer als im Durchschnitt

Vergangenen Dienstag wurde ein neuer Temperatur-Höchstwert aufgestellt. An dem Tag wurden an der Wetterstation der Geosphere Austria (vormals ZAMG) in Langenlebarn in Niederösterreich 30,3 Grad gemessen. Damit wurde ein neuer Österreich-Rekord für Oktober erreicht.

30er-Marke wird nicht mehr erreicht

Die bisher höchsten Temperaturen waren: 30,2 Grad am 4. Oktober 1966 in Fussach in Vorarlberg. Und davor 30,1 Grad am 1. Oktober 1956 in Eisenstadt, heißt es von Geosphere Austria.

