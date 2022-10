Heißer Oktober: Mit Sommertagen und Tropennacht in „Winterzeit“

Es ist ein bemerkenswerter, nein, ein bedenklicher Rekord, der am Kolomansberg zwischen Oberösterreich und Salzburg auf 1.113 Meter Seehöhe in der Nacht auf Sonntag verzeichnet wurde: Mit 20,4 Grad wurde in jener Nacht, in der auf die Normalzeit (im Volksmund Winterzeit genannt) umgestellt wird, eine Tropennacht gemessen. Die – bislang muss man sagen – späteste in der Messgeschichte Österreichs.

Doch das ist bei Weitem nicht der einzige Rekord, der aus wettertechnischer Sicht im Oktober zu verzeichnen ist, sagt Meteorologe Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet: Auch der Samstag hatte mit seinen hohen Temperaturen einiges zu bieten. In Sulzberg in Vorarlberg wurde mit 25,1 Grad der späteste Sommertag über 1.000 Meter seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen 1767 gemessen. Die Hohe Wand in Niederösterreich lag mit mehr als 24 Grad nur knapp hinter dem zweifelhaften Rekord. Am Sonntag wurde in Reichenau an der Rax mit 25,1 Grad ebenfalls ein Sommertag gemessen.