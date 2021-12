Offener Brief gegen Impfpflicht: Neos schließen Bregenzer Parteichef aus

In dem offenen Brief hatten die beiden erklärt, sie hielten es für hoch problematisch, dass der Entwurf eines Impfpflichtgesetzes in der Öffentlichkeit bereits als "fix" verkauft werde, bevor er in die Begutachtung gegangen sei. Es sei nachvollziehbar, dass sich Teile der Bevölkerung durch eine "derartige Farce von Begutachtungsverfahren" verhöhnt fühlten.

Es sei auch hoch problematisch, dass die Bevölkerung derzeit nur die Wahl habe zwischen einer Partei von Verschwörungstheoretikern und einem Einheitsbrei von vier Nationalratsparteien. Dabei sei eine Impfpflicht bei Covid mit Grundwerten des Liberalismus unvereinbar. Sie forderten eine Orientierung am Schweizer Vorbild und die Einberufung eines Neos-Sonderparteitags "zur Klärung der weiteren Vorgangsweise zum Impfpflichtgesetz".