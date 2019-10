ÖVP-Grün: Die Vorarlberg-Wahl ist keine Blaupause für den Bund

In einem Punkt war sich das schwarz-grüne Spitzenduo in Vorarlberg am Sonntagabend einig. Dass beide Parteien bei der Landtagswahl um jeweils fast zwei Prozent zulegen konnten, sahen VP-Landeshauptmann Markus Wallner und Umweltlandesrat Johannes Rauch ( Grüne) als Bestätigung der gemeinsamen Regierungsarbeit.