Österreichs Impfstrategie mit Löchern im Echtbetrieb

„Muss ein Mensch mit einem politischen Amt seine Krankenakte offenlegen“, sagt er. Er sei als Person mit einer schweren Vorerkrankung gefragt worden. Als Obmann sei er zudem Chef des Altersheims und somit Mitarbeiter. Ähnlich argumentieren auch Bürgermeister in Oberösterreich.

Das Gesundheitsministerium stellt klar, dass Listen mit Ersatzkandidaten bei Impfaktionen in Heimen vorliegen sollten und ergänzt: „Sollten sich in der Einrichtung keine andere priorisierte Person für eine Impfung finden, dann kann in weiterer Folge auch im näheren Umfeld gesucht werden.“ Allerdings klar der Prioritätenreihung folgend.